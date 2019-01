Ex studenti della media Gallo si ritrovano a cena dopo mezzo secolo

La voglia di ritrovarsi è stata forte e così, a distanza di cinquant’anni, alcuni ex studenti della Scuola media “Caio Domenico Gallo” sono riusciti a rivedersi e trascorrere una serata in compagnia in un noto locale del centro cittadino. Gli allievi della classe I D dell’Istituto messinese di via Natoli hanno avuto modo di ricordare aneddoti e curiosità legati ai tre anni vissuti a stretto contatto di gomito dal lontano Anno scolastico 1967-1968.

Ieri sera, con qualche filo di capelli bianchi in più sulla testa, ognuno di loro ha anche avuto modo di “raccontarsi”, di condividere, con gli ex “compagnetti”, i momenti più importanti delle loro vite e delle singole carriere professionali.

Certo, ritrovarsi allo “Chez Toi” dopo mezzo secolo non è stato facile, ma il gruppo di ex studenti (alcuni dei quali hanno continuato insieme l’iter scolastico anche alle Superiori) conta di diventare in futuro ancora più corposo. Le “ricerche” di “nuovi” (si fa per dire visti i piccoli acciacchi “confessati”) compagni continuano e si prospetta già un ulteriore “rendez-vous”.

All’appello di ieri sera hanno risposto “presente”: Margherita Bambino, Filippo Bonaccorso, Antonella Cardia, Francesco Cristaudo, Salvatore Foti, Filippo Gensabella, Cesare Giorgianni e Vincenzo Provenzano.