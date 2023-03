Classifica Qs, UniMe si conferma tra le prime 400 al mondo per Medicina - Tempostretto

Entra in classifica anche Fisica e Astronomia

Sono stati pubblicati i risultati del QS Ranking by Subject 2023, in cui UniMe conferma il proprio posizionamento tra le prime 400 università nel mondo per medicina e tra le migliori 500 università globalmente per tutte le discipline mediche in generale (Life Sciences & Medicine).

Quest’anno arriva inoltre un nuovo prestigioso posizionamento in una quinta disciplina in cui l’Università si piazza per la prima volta, si tratta di Fisica e Astronomia, per cui entra nella fascia 601-620.

L’università consolida inoltre i risultati dei precedenti anni per Scienze Biologiche (fascia 601-640 al mondo) e per la macroarea delle scienze naturali la fascia 551-600 per Chimica.

“Registriamo con grande soddisfazione – ha detto il rettore Salvatore Cuzzocrea – un ulteriore piazzamento di UniMe nella prestigiosa classifica stilata da QS. Si aggiunge quindi un altro importante tassello che permette al nostro Ateneo di raggiungere una sempre maggiore visibilità internazionale e come sempre non posso fare a meno di ringraziare tutta la Comunità accademica che sta centrando, di anno in anno, obiettivi sempre più importanti”.