Classifica "The World University 2023", UniMe tra le prime 500 per qualità di ricerca - Tempostretto

È stata pubblicata “The World University Ranking – 2023”, UniMe si conferma nella fascia 501-600 su un totale di 1799 Atenei (oltre il 10% in più rispetto alla passata edizione), mentre si piazza al 26° posto tra le italiane, su 55 classificate.

L’Università, inoltre, si posiziona tra i primi 500 per la qualità della ricerca, anche in un contesto maggiormente competitivo. Il miglior risultato è stato ottenuto, in particolare, per la qualità della ricerca e della didattica, parametri per i quali l’Università si classifica, per entrambi al 454° posto.

“Desidero condividere questo risultato con tutta la Comunità Accademica – ha dichiarato il rettore Salvatore Cuzzocrea –, da qualche anno ci stiamo sforzando per scalare le classifiche più prestigiose, come The e Qs, su parametri particolarmente difficili per un’Università del Meridione; la posizione raggiunta, sebbene ci gratifichi, ci spinge comunque a lavorare per conseguire traguardi ancora più prestigiosi”.

La classifica disciplinare di Times Higher Education basa i suoi risultati su parametri legati alla produzione scientifica del corpo docente, qualità didattica, rapporti con le aziende e internazionalizzazione.