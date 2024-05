Basket, Fp Sport Messina qualificata alla final four U13 femminile

Si gioca questo weekend alla Cittadella Universitaria. Si affrontano squadre di Messina, Palermo, Ragusa e Reggio Calabria

MESSINA – Le piccole atlete, under 13, della Fp Sport Messina, che hanno iniziato a tenere il pallone fra le mani dopo il Covid in appena cinque mesi di attività agonistica, si ritroveranno a giocare le finali regionali. Il campionato riprende squadre e terminologia del campionato Nba, così il girone messinese è diventato la Pacific Division e alla Fp Sport è stata assegnata la franchigia dei Los Angeles Clippers. Le ragazze care al presidente Lillo Magistro hanno avuto un percorso netto conquistando il primo posto e poi superando le avversarie del girone palermitano.

Le semifinali e finali si giocheranno in questi due giorni a Messina, alla Cittadella Sportiva Universitaria, e sarà in palio l’accesso alla fase nazionale. Le due semifinali sono Fp Sport contro Happy Basket Palermo e I Have a Team Ragusa contro Lumaka Reggio Calabria.

Il roster peloritano è composto da Alice Paladina, Sofia Mondo, Rebecca Paratore, Miriam Mecknag, Camilla Di Stefano, Sofia Costa, Lucia Marino, Francesca Mustafovic, Amal Attoumi, Lin Jiayi. Il coach è Francesco Paladina, da circa 20 anni allena fra giovanili e campionati senior, ben supportato da Orazio Cordima con il quale si suddivide compiti, responsabilità, allenamenti e organizzazioni varie. La dirigente accompagnatrice del gruppo è Giorgia Panella.