Claudio Baglioni sta male, rinviato al 2027 il “GrandTour”: le nuove date

L'artista avrebbe dovuto esibirsi anche a Taormina, a Palermo, ad Agrigento e a Siracusa a luglio.

Claudio Baglioni non si esibirà a Taormina il prossimo 31 luglio, né nelle altre città siciliane in cui avrebbe dovuto farlo. Il suo “GrandTour La vita è adesso”, infatti, è stato rinviato al 2027. Il celebre cantante, che poche settimane fa ha compiuto 75 anni, si è dovuto fermare a causa di una polmonite interstiziale acuta. Dovrà stare fermo almeno 90 giorni per curarsi.

L’annuncio di Baglioni

Il suo tour avrebbe dovuto debuttare a Venezia il 29 giugno 2026. Da lì Baglioni avrebbe poi girato l’Italia. In un video sui social, però, il cantante ha spiegato ai fan che dovrà fermarsi. Ha parlato della polmonite e dei problemi ai polmoni. E ha sottolineato che bisognerà “recuperare la sua funzionalità (dell’apparato respiratorio, ndr) per poter cantare tre ore quasi ogni sera un repertorio anche piuttosto impegnativo. Qui abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa: scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, spostandolo esattamente di un anno quindi dal 2026 al 2027”.

Non c’è ancora la nuova data di Taormina

Baglioni ha anche promesso ai fan che “l’entusiasmo che c’era e che abbiamo usato fino a qualche giorno fa verrà assolutamente recuperato con ancora forse con più entusiasmo e anche con altre invenzioni. Il dispiacere c’è, come il rammarico di poter creare qualche disagio a chi ha già acquisito il biglietto, a chi si è organizzato per venire”. I concerti, quasi in ogni città, sono stati riprogrammati a distanza di un anno. Mancano ancora le date di Taormina e Siracusa. Ad Agrigento canterà il 24 e il 25 luglio 2027 (quest’anno sarebbe stato il 26 e il 27) mentre a Palermo sarà il 27 e il 28 luglio 2027 (invece del 28 e del 29 di quest’anno).