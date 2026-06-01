Il Nord vince ancora e il Messina Rugby festeggia i dieci anni dalla fondazione

La tradizionale partita che ha diviso i rugbysti messinesi in nord e sud è stata anche l'occasione di chiudere l'annata agonistica

MESSINA – L’ormai storica sfida di rugby che divide gli atleti tra Nord, sopra la via Tommaso Cannizzaro, e Sud, coloro che hanno residenza al di sotto, si è svolta domenica 31 maggio all’Arturo Sciavicco nel segno del 10. Decimo anno di attività della Messina Rugby che ha riunificato le squadre della città nel 2016 e dieci anche gli avversari in campo da una parte e dell’altra.

Ranghi ridotti ma la voglia di vincere non mancava sui due lati del campo. Alla fine dopo una fase equilibrata fino a metà del primo tempo ha preso il largo il Nord che più ordinata in campo specie nei momenti finali ha prevalso sui compagni del Sud che molto generosamente hanno lottato affidandosi alle fiammate dei singoli finché il caldo non ha imposto di rallentare i ritmi.

Le celebrazioni del Messina Rugby

Al termine dell’incontro, lo storico presidente del Clan Messina società all’interno della quale nacque la tradizione della Nord-Sud, Pietro Briguglio, ha premiato i capitani delle due squadre, “gavetta e cucchiara” al Sud perdente, targa al Nord che ha vinto. Successivamente il Messina Rugby ha voluto celebrare coloro che, nei rispettivi ruoli, hanno contribuito in maniera significativa alla crescita del club durante questi primi dieci anni di storia.

Sono stati premiati i tecnici Roberto Lo Re, Nicola Alibrandi, Sandro Miduri, DOmenica Martinello e Giorgio Blandino. I team manager Matteo Capodici, Gaspare Spadaro, Lucia Ruggeri e Renato Filetti. I capitani Eros Tornesi e Giovanni Rizzo, gli atleti internazionali Chiara Ryan e Meritan Hasanoviq, nazionale dell’Albania. I primatisti del club Ignazio Durante, metaman del Messina Rugby, e Alessio Solano, miglior marcatore della storia della società. I “malati di rugby” Mauro Blandino, Titti Magnisi e Pino De Lorenzo, premiato anche come autentica memoria storica del rugby messinese. Infine due riconoscimenti speciali a Clive Murwira, giocatore infortunatosi ma anima del gruppo, e Julia Merenda, fotografa della società. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi di partecipazione a tutti i tesserati del settore giovanile.

L’albo d’oro della Nord vs Sud

Quella di quest’anno è la diciottesima affermazione per la squadra Nord dal 1991, otto volte ha trionfato il Sud, tre volte le due squadre hanno pareggiato, in sette anni la sfida non si è disputata.

2026 Nord 50-30 XXXVI

2025 Nord 39-10 XXXV

2024 Nord 54-43 XXXIV

2023 Sud 13-23 XXXII

2022 Sud 12-26 XXXII

2021 Non disputata XXXI

2020 Non disputata XXX

2019 Pari 19-19 XXIX

2018 Nord 54-34 XXVIII

2017 Sud 3-8 XXVII

2016 Nord 14-10 XXVI

2015 Nord 10-5 XXV

2014 Sud 8-13 XXIV

2013 Sud 14-18 XXIII

2012 Nord 11-10 XXII

2011 Sud 19-21 XXI

2010 Pari 25-25 XX

2009 Nord 24-20 XIX

2008 Non disputata XVIII

2007 Non disputata XVII

2006 Non disputata XVI

2005 Non disputata XV

2004 Non disputata XIV

2003 Sud 10-12 XIII

2002 Nord 26-24 XII

2001 Nord 57-7 XI

2000 Nord 13-6 X

1999 Nord 19-7 IX

1998 Nord 10-3 VII

1997 Nord 7-0 VII

1996 Nord 31-3 VI

1995 Pari 25-25 V

1994 Nord 15-10 IV

1993 Nord 48-36 III

1992 Sud 9-11 II

1991 Nord 37-35 I