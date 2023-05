Clima: un aprile piovosissimo che chiude in media termica - Tempostretto

Un aprile climaticamente sorprendente quello del 2023 in riva allo Stretto

Come ogni mese andiamo ad analizzare i dati del mese precedente, per capire se è stato più caldo o freddo rispetto la media climatologica del periodo. Rispetto al mese di marzo, che ha chiuso con una anomalia termica positiva di circa +1,1°C, il mese di aprile ha chiuso perfettamente in media, senza far registrare alcun tipo di anomalia. Eccezionale invece è stato sotto il punto di vista pluviometrico, visto che per Messina l’aprile 2023 passerà alla storia come l’aprile più piovoso da quando sono iniziate le rilevazioni meteorologiche in città, nel lontano 1916.

Analisi della prima decade

La prima decade del mese è stata fredda e perturbata, tanto che la media delle temperature massime registrate dalla stazione meteorologica di Messina (gestita dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) è stata di ben +16,6°C, con uno scarto di circa -1,7°C rispetto la media climatologica di +18,3°C, per il periodo 1961-1990.

La media delle temperature minime è stata di +10,5°C, con uno scarto di -2°C rispetto la tipica media climatologica di aprile, di +12,5°C, per il periodo 1961-1990. Proprio in questo periodo si è registrata la temperatura minima più bassa registrata in città a marzo, con un valore notevole di ben +8,2°C, raggiunto all’alba dell’8 aprile.

La seconda decade

Nella seconda decade il tempo più stabile ha comportato un lieve aumento delle temperature massime, anche se le temperature sono rimaste sempre al di sotto delle medie stagionali. La media per tutta la seconda decade è stata di ben +16,9°C, -1,4°C al di sotto della media climatologica mensile. La media delle temperature minime, salita sui +12,4°C, circa -0,1°C rispetto la media climatologica di aprile, di +12,5°C.

Terza decade più calda

Significativo è risultato il rialzo termico registrato nella parte finale del mese di aprile, con l’afflusso di aria più calda, di origine subtropicale marittima, che insieme all’aumento delle ore di luce e all’intensificazione dell’insolazione, hanno permesso alle temperature massime di sfondare la soglia dei +20°C per ben otto giorni di fila, dal 23 al 30 aprile. Con un picco di +24°C raggiunto sabato 29 aprile.

Ciò ha spinto la media delle temperature massime sui +21,8°C, con un balzo di ben +3,5°C rispetto la media climatica di aprile. Significativo pure l’aumento delle temperature minime, la cui media nella terza decade ha raggiunto i +14,2°C, circa +1,7°C rispetto la media climatologica del periodo.

Questo brusco riscaldamento avvenuto nella parte finale di aprile ha compensato per bene le anomalie termiche negative registrate nella prima parte di aprile. Dalla media aritmetica per singola decade viene fuori che la temperatura media delle massime di aprile è stata di ben +18,4°C, appena +0,1°C sopra la media. Mentre la media delle temperature minime per singola decade si è aggirata sui +12,4°C, -0.1°C rispetto la media. In conclusione la temperatura media dell’aprile 2023 sulla città di Messina è stata di +15,4°C, chiudendo esattamente in media, senza alcun scarto positivo o negativo.

Piogge da record per aprile

Nel mese di aprile nella città dello Stretto mai era caduta così tanta pioggia da quando sono iniziate le rilevazioni meteorologiche, nel 1916. Difatti a Messina sono caduti ben 172,6 mm di pioggia, parliamo di 172,6 litri d’acqua per metro quadrato. Si tratta del nuovo record di massima piovosità per la città dello Stretto nel mese di aprile, arrivando a superare il precedente record dell’aprile del 1990, quando a Messina caddero 163,8 mm di pioggia. Buona parte di queste piogge si sono concentrate durante l’evento piovoso del 4 e 5 aprile, quando in città in poco più di 48 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia.