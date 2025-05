Cocaina a casa, arrestata una coppia per spaccio

Intervento dei carabinieri a Pace del Mela. Diverse le perquisizioni

PACE DEL MELA – In casa detenevano circa 230 grammi di cocaina. Una coppia è stata arrestata in flagranza di reato, durante una perquisizione domiciliare a Pace del Mela, per spaccio di droga. I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono stati supportati dal Nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi e di Palermo. Le perquisizioni hanno riguardato pure il negozio di ortofrutta gestito dall’uomo e in casa sono stati trovati bilancini di precisione e 1475 euro. I coniugi utilizzavano un sistema di videosorveglianza per prevenire eventuali controlli.

Durante altre perquisizioni, un uomo è stato denunciato per spaccio perché sono stati trovati nella sua abitazione crack e cocaina. E un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura di Messina perché trovata in possesso di modiche quantità di hashish e crack detenute per uso personale.