Cocaina e hashish da Villa a Messina, arrestate due messinesi

Le due donne sono state bloccate prima di traghettare in auto

Un controllo prima di traghettare e lasciare la Calabria. E avevano con loro, in auto, un chilo di cocaina e un chilo e mezzo di hashish in 14 panetti. Due messinesi sono state arrestate lo scorso venerdì a Villa San Giovanni dai carabinieri prima d’imbarcarsi per Messina. Si tratta di una 69enne messinese e di una ventiseienne barcellonese, quest’ultima già imputata in un altro processo legato alla droga.

Le due donne erano state a Reggio Calabria e dovevano ritornare in Sicilia. Ora sono rinchiuse nel carcere di Reggio. E si indaga sulla destinazione del carico.

La foto è di repertorio.