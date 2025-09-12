Cocaina e hashish in casa, arresti e denunce nella Valle del Mela

Il fiuto delle unità cinofile dei Carabinieri ha portato all'arresto di un 24enne a San Filippo del Mela

Messina – Il nascondiglio scelto dal 24enne non ha ingannato il fiuto dei pastori tedeschi dell’unità cinofila dei Carabinieri. Il giovane di San Filippo del Mela aveva sotterrato, in un terreno di sua proprietà accanto all’abitazione, tre panetti contenenti complessivamente 160 grammi di hashish. In camera da letto invece era nascosta una piantina di marijuana in infiorescenza. Per il ragazzo è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è andata ai Ris per le analisi mentre al giovane sono state confiscate anche 300 euro in contanti, secondo gli investigatori frutto dello spaccio.

Controlli anti droga a tappeto

capitano Alberto Del Basso

Il ragazzo ha qualche precedente alle spalle quindi i militari hanno controllato anche la sua abitazione, nel corso di una serie di perquisizioni a tappetto effettuate dalla Compagnia di Milazzo, ai comandi del capitano Alberto Del Basso ed ordinate dal procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera.

Cocaina in casa a Pace del Mela

E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine anche il 52enne di Pace del Mela che nascondeva a casa un grammo e mezzo di cocaina, un bilancino di precisione intriso di droghe e 580 euro in banconote di piccolo taglio. Anche in questo caso tutto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato.

Altri tre i giovani segnalati alla Prefettura come consumatori, sorpresi intorno casa del 52enne con pochi grammi di marijuana e hashish.