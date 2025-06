Cocaina in casa, 41enne sorpreso dai Cc a Gioiosa Marea

La scoperta durante i controlli dei Carabinieri di Patti nel fine settimana

Patti – E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine il 41enne di Gioiosa Marea sorpreso dai Carabinieri con 15 grammi di droga in casa. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di droga perché tra la sostanza aveva anche qualche grammo di cocaina detenuto per uso personale.

La perquisizione in casa del 41enne, con precedenti per lo stesso tipo di fatti, è avvenuta nell’ambito dei controlli straordinari effettuati dalla Compagnia di Patti nel fine settimana. Gli uomini ai comandi del capitano Giuseppe Rinella hanno effettuato pattugliamenti lungo le principali vie del circondario per assicurare la sicurezza sulle strade e controlli nelle abitazioni insieme al Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi.