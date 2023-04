CodiceRisparmio.it, il portale italiano di coupon, presenta il suo nuovo blog - Tempostretto

Redazionale. CodiceRisparmio.it è uno dei portali storici in Italia protagonista nel settore dei codici sconto e dei coupon e conta oltre 1.500 negozi partner

REDAZIONALE – CodiceRisparmio.it è uno dei portali storici in Italia protagonista nel settore dei codici sconto e dei coupon. Dal 2014 ad oggi, milioni di persone hanno utilizzato questo sito web per risparmiare sugli acquisti presso i loro shop online preferiti. La piattaforma può contare sulla presenza di oltre 1.500 negozi partner ed una ricchissima gamma di offerte e promozioni per l’acquisto di prodotti e servizi. Navigando tra le varie categorie presenti, è possibile cercare sconti per acquistare davvero di tutto: smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, computer, abbigliamento per uomo e donna, scarpe, viaggi, biglietti per concerti ed eventi, prodotti di bellezza, orologi e gioielli, farmacia e parafarmacia, alimentari e vini, mangimi ed accessori per animali, fai da te e tanto altro.

Il nuovo blog

I principali punti forza di CodiceRisparmio che ne hanno decretato il successo, sono la sua facilità di utilizzo, la grande quantità di sconti disponibili e la possibilità di prelevare gratuitamente i vari codici promozionali e le offerte presenti anche senza registrarsi. Dopo 9 anni di attività la piattaforma ha deciso di lanciare la nuova versione del proprio blog che risulta adesso più accattivante da un punto di vista grafico ma soprattutto molto più ricca di contenuti ed approfondimenti su tematiche di grande interesse. Il nuovo Blog di CodiceRisparmio si presenta adesso con un layout grafico completamente rivisto, più semplice da navigare sia da computer fisso che da tablet o cellulare.

Le categorie e i temi

Il piano editoriale che ne ha contraddistinto le pubblicazioni in questi anni, è stato reso più conforme alle esigenze degli utilizzatori abituali del portale, più ricco di approfondimenti e informazioni legate al mondo dello shopping online. Le categorie presenti sono:

Festività ed eventi Guide e recensioni News Nuovi partner Offerte e sconti

Le tematiche trattate all’interno del blog sono varie. Ci sono ad esempio consigli per gli acquisti e suggerimenti sui migliori prodotti di elettronica, moda e bellezza oppure guide sulle più belle destinazioni per i viaggiatori con sconti per l’acquisto di biglietti aerei e soggiorni presso gli hotel. Un’altra categoria a cui viene dato molto risalto e che risulta essere anche una delle più amate dai lettori del blog, è quella relativa agli eventi. Ci sono articoli che raccontano fatti accaduti durante l’anno, avvenimenti nazionali ed internazionali e promozioni legate a specifiche ricorrenze come ad esempio il Black Friday, Natale, San Valentino, La Festa della Mamma e cosi via. Quest’ultima risulta una risorsa davvero molto efficace per le migliaia di persone che ogni giorno visitano il blog poiché consente loro di conoscere tutte le principali occasioni di risparmio per l’acquisto di un regalo in occasione di una ricorrenza speciale.

La sezione news

Infine nella sezione News trovano spazio articoli informativi sulle ultime partnership strette dal portale con i principali negozi online. Tutti gli articoli del blog vengono inoltre riproposti sui canali social del portale, in particolare su Facebook ed Instagram, che sono stati anche loro oggetto di restyling ed hanno oggi molto più seguito rispetto al passato. Recentemente CodiceRisparmio è sbarcato anche su Google News; se volete seguirlo quindi, potete aggiungerlo tra i vostri preferiti.