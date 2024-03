“Colazione in biblioteca” a Milazzo. Bambini entusiasti

Un successo il primo appuntamento con la “Colazione in biblioteca” a Milazzo, che ha coinvolto i giovanissimi del comprensorio mamertino

MILAZZO – Tanta partecipazione ed entusiasmo per l’iniziativa “Colazione in biblioteca” che si è tenuta nella città di Milazzo lo scorso 9 marzo. Si è trattato di un’iniziativa che ha coinvolto 50 bambini dai 6 ai 10 anni, per una giornata dedicata alla lettura in chiave ludica per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri.

Soddisfatto l’assessore alla Pubblica istruzione Lydia Russo, che commenta: «Sono grata ai genitori che hanno iscritto i bambini a questa prima giornata di letture in biblioteca ed è una iniziativa che proseguirà. La biblioteca è un luogo a cui tengo molto e che ho intenzione di valorizzare, non solo per la varietà di testi che contiene, aggiornati per ogni età, ma perché vedere queste stanze piene di giovani per me è motivo di orgoglio».

L’assessore Russo ha quindi aggiunto: «Vorrei ringraziare il sindaco Pippo Midili per aver sostenuto questa iniziativa , la dottoressa Teresa Currò e tutto il personale di Palazzo D’Amico che hanno permesso che l’evento riuscisse nel migliore dei modi, le bravissime Melissa Carluccio, Angelica Furnari e Lucilla Anzalone che con la loro coinvolgente lettura sono riuscite a suscitare nei bambini emozioni ,stimolando l’immaginazione e la curiosità. Ringrazio la prof.ssa Luana Miroddi e gli studenti del Liceo Linguistico per il prezioso supporto e tutti i bambini che hanno scelto di partecipare: la loro presenza ha reso l’atmosfera unica e speciale».

Il prossimo appuntamento con “colazione in biblioteca” è fissato per il 16 marzo e tornerà ad aprile nelle giornate del 13 e del 20.