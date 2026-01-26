Collassa il centro storico di Niscemi. Mille persone evacuate, frana si allarga

I cittadini: "Abbiamo paura per le nostre case". Il punto della situazione

Mentre a Roma è alle prime battute il Consiglio dei Ministri straordinario per affrontare l’emergenza causata in Sicilia dal ciclone Harry, i vertici della Protezione Civile sono alle prese con all’aggravarsi della frana a Niscemi. Le notizie che arrivano dopo il primo monitoraggio, infatti, fanno temere che il centro storico stia letteralmente collassando e le misure messe in campo sono drastiche. Trecento famiglie sono già state trasferite; si tratta di oltre mille persone evacuate.

Il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha presieduto in mattinata dalla sala unità di crisi del Dipartimento il vertice con il Centro Operativo Comunale di Niscemi e la Prefettura di Caltanissetta. Tutte le operazioni sono supportate da un team del Dipartimento della Protezione Civile che ha raggiunto il comune siciliano nella giornata di ieri.

Sindaco: siamo preoccupati

“Il fronte della frana si è allargato. Ha messo a dura prova il costone. Alcune case sono crollate, altre sono in pericolo”. Così a Sky Tg24 il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. “Abbiamo istituito una zona rossa“, spiega il primo cittadino, aggiungendo: “Nessuno rientrerà in queste ore e neanche nei prossimi giorni”. “Siamo molto preoccupati, per la frana e quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto il sostegno per i nuclei familiari che non potranno rientrare nelle loro case, le procedure sono in corso”.

Frana sempre più ampia

“Abbiamo un fronte della frana di almeno quattro chilometri, sempre più ampio – spiega il primo cittadino Conti – ci sarà una zona rossa con famiglie che non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Dobbiamo rialzarci. Il governo regionale sta predisponendo il provvedimento per la dichiarazione di calamità naturale”. Decine di mezzi della protezione civile fanno base davanti palazzo di città.

“Il fronte della frana si allarga, anche sulla base delle immagini che sono state effettuate attraverso droni”, dice il vicesindaco e assessore Pietro Stimolo. “Stiamo studiando la situazione della viabilità – dice il presidente del libero consorzio nisseno Walter Tesauro – per individuare percorsi alternativi”. L’unica via di collegamento praticabile è la strada provinciale 11.

Cittadini: paura per le nostre case

“Abbiamo paura per noi e per le nostre case – dice uno degli sfollati all’Ansa – ieri notte, abbiamo avuto la possibilità di stare da un parente ma non sappiamo cosa fare”. Diversi droni sono in volo per monitorare lo stato del fronte della frana. È previsto un sopralluogo, con elicottero, da parte dei vigili del fuoco