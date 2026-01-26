Messina, l’Estate Addosso torna anche nel 2026: “Ormai è atteso, è parte della città”

Pronto l'avviso per aprire le candidature: "In sei anni raddoppiate le candidature dei ragazzi e sempre più aziende vicine"

MESSINA – Messina Social City pubblicherà in giornata l’avviso del progetto “Estate addosso”, che tornerà anche nel 2026, per il sesto anno consecutivo. Noto come “esperimento”, è diventato un “punto di riferimento” per la città, secondo il sindaco Federico Basile. Quest’ultimo, con al fianco l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini e il direttore generale Salvo Puccio, ha lanciato l’iniziativa in conferenza stampa. Presente anche Aris Tufexis, analista di Open Impact, startup con sede a Roma, ma nata nel 2019 all’Università di Milano-Bicocca, che lavora a supporto di organizzazioni ed enti e analizza l’impatto sociale di iniziative e progetti.

Basile: “Estate addosso non è più un esperimento”

Basile in apertura di conferenza stampa ha raccontato com’è nata l’idea del progetto. Ha spiegato: “Sono passati sei anni e oggi non è più un esperimento. Siamo arrivati a oltre mille ragazzi a cui daremo la possibilità di mettersi in gioco, iniziare a lavorare ed essere utili alla comunità. Lo spirito resta far vivere la città ai suoi cittadini. Oggi c’è qui con noi anche Open Impact, startup della Bicocca che ha svolto uno studio sul progetto. Questo ci fa capire il valore dell’idea, che anche da fuori ci è stato confermato. Già oggi questa è una grande conquista, forse non percepita da tanti. Essere oggi, il 26 gennaio, a presentare un progetto che partirà a giugno è la testimonianza che l’Estate Addosso sia parte della città”.

Calafiore e Puccio: “Partecipano in tanti, non è un caso”

Lo ha confermato anche l’assessora Calafiore: “Quando c’è una progettazione vincente bisogna fare in modo di raccordarla sempre di più al territorio. Oggi presentiamo l’avviso con l’obiettivo di costruire questo percorso sul lavoro insieme a loro. Dietro c’è l’impegno nostro e della Messina Social City. Questi sono progetti molto impegnativi e va detto grazie a chi lavora tutti i giorni”.

Il direttore generale Salvo Puccio: “Questi progetti sono realizzati con fondi europei e serve sempre l’avallo della Coesione. Solo progetti utili e positivi vanno avanti. Oggi non è un caso che sempre più persone partecipano e in tanti sono stati poi assunti. Sono queste cose che fanno bene al comune di Messina ma anche alle imprese che partecipano”.

Asquini: “In sei anni ricevute oltre 8mila domande”

Emozionata Valeria Asquini: “È tutto nato come sperimentazione. Il Comune ha investito e oggi questo progetto è un appuntamento fisso. Siamo alla sesta edizione e negli anni sono state presentate oltre 8mila domanda. Questa è una forte esperienza educativa. Agli operatori della nostra città va il nostro ringraziamento perché hanno creduto in questa idea. Siamo passati da 30 a 90 enti che hanno scelto di credere nel progetto. Una svolta per la comunità, che diventa sempre più educante. Abbiamo chiesto a Open Impact i dati per spiegare l’impatto sociale di Estate Addosso sulla comunità. Ma anche cosa si aspetta Messina dal progetto stesso. L’avviso sarà pubblicato oggi così da dare ai ragazzi 4 mesi di tempo per poi partire da giugno e concludere ad agosto. In questi mesi avremo la possibilità di fare un match ancora migliore tra gli enti e i ragazzi che si presenteranno”.

Oltre 2mila candidati e 119 aziende nel 2025

Il ricercatore Aris Tufexis ha poi presentato l’analisi di Open Impact, oltre ad aver parlato della digital company stessa: “Combiniamo consulenza, ricerca e soluzioni digitali per l’analisi dei dati”. Tra i numeri principali, le oltre 2mila candidature del 2025, raddoppiate rispetto al 2021 e le 119 aziende del 2025 rispetto alle 31 del 2021. Ora si attende di capire la partecipazione per il 2026, da parte di aziende e giovani. Sempre mille i posti a disposizione. Ma stavolta il Comune, nell’apertura della selezione, ha giocato d’anticipo.