Messina, tangenziale e svincoli “al buio”: il Cas invitato in commissione, ma non si presenta

Sedie vuote in aula e nessuna nota di giustificazione, nonostante la convocazione del presidente Papa

MESSINA – Qualsiasi automobilista messinese, così come chi quotidianamente guida lungo la tangenziale di Messina, sa che con il calare del sole dovrà aprire gli occhi (ancora di più) e fare i conti con la poca illuminazione di tutto il tratto tra i due caselli di Tremestieri e Villafranca.

La tangenziale di Messina “al buio”

Un problema importante, quello della scarsa illuminazione della tangenziale di Messina e dei suoi svincoli, che oggi avrebbe dovuto essere discusso in prima commissione consiliare. A chiederla è stato il consigliere Giandomenico La Fauci, vice presidente del Consiglio comunale in quota Ora Sicilia. Più volte ha sollecitato più volte interventi urgenti al Cas, senza ricevere risposta.

Così il presidente Salvatore Papa ha convocato il Consorzio autostrade (con un invito rivolto al presidente Nasca e al responsabile impianti elettrici Rapisarda), proprio per oggi, lunedì 26 gennaio. Solo che le sedie riservate agli ospiti sono rimaste vuote e nessuna risposta, positiva o negativa, era stata data all’invito. Tutto da rifare, quindi. Con buona pace degli automobilisti che continueranno ad aguzzare la vista in tangenziale.