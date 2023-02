Collaudo in Francia per 17 autobus in arrivo a marzo, la trasferta di Atm alla Mercedes - Tempostretto

La visita allo stabilimento di produzione del presidente Campagna per i mezzi che puntano sulla sostenibilità ambientale

MESSINA – 17 autobus in arrivo a marzo e il collaudo ora in Francia. 17 autobus nel segno di Mercedes e con una riduzione delle emissioni di CO2, nel segno della sotenibilità ambientale. L’Atm comunica che è stato effettuato il collaudo di produzione dei 17 autobus Mercedes mild-hybrid. La visita allo stabilimento di produzione di Ligny en Barrois (Francia), su invito di Mercedes, da parte del presidente Giuseppe Campagna, del consigliere Salvatore Ingegneri e del Rup (Responsabile unico del procedimento), l’architetto Santi Morabito (nella foto i tre), “ha permesso di osservare il ciclo di produzione degli autobus. Mezzi che nascono nello stabilimento tedesco di Mannaimer per poi essere assemblati e completati in Francia”, fa sapere l’azienda.

I nuovi bus

Sottolinea l’Atm: “I nuovi 17 autobus con tecnologia ibrida guardano alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Il tutto in accordo con i sempre più ambiziosi standard che Atm S.p.A e l’amministrazione comunale hanno fissato per rendere la città di Messina sempre più vivibile. Infatti i nuovi arrivi permetteranno una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ad un autobus con motore termico tradizionale”.

La partecipata del Comune insiste sullo “sforzo di implementazione della flotta aziendale che il management ha intrapreso negli ultimi anni. Il potenziamento qualitativo e quantitativo della flotta di autobus, unitamente alle nuove assunzioni e agli investimenti tecnologici, permetteranno ad Atm di raggiungere standard qualitativi sempre più elevati, così da garantire un servizio sempre migliore”.

Insomma, l’azienda con presidente Campagna insiste sui cambiamenti in positivo anche se questi sono stati mesi di tensione con i sindacati e ancora la pace non è stata siglata. “L’arrivo di questi 17 autobus – dichiara Campagna – è l’ennesima prova che la programmazione e il lavoro svolto dal management e dai dipendenti, negli ultimi mesi, sta dando i suoi frutti, E che, nonostante i problemi legati alla pandemia, Mercedes si è dimostrata pronta a soddisfare, anche in termini di tempistiche, le esigenze di Atm, che oggi può considerarsi un cliente serio e affidabile grazie ad un’attenta amministrazione della società”.

