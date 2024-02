Collegamenti Milazzo – Barcellona. Doddo: “Si ripristini viabilità”

Il consigliere comunale di Milazzo, Pippo Doddo, è intervenuto sui collegamenti tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto

MILAZZO – I collegamenti tra la città del Capo e la città del Longano al centro di un’interrogazione, presentata dal consigliere comunale di Milazzo Pippo Doddo. Il documento è stato inviato al sindaco Pippo Midili e, contestualmente, anche al presidente del consiglio comunale, al Prefetto, al sindaco della Città Metropolitana di Messina, all’assessore regionale alle infrastrutture, all’ingegnere capo del Genio Civile ed agli onorevoli della Provincia di Messina.

Nella sua interrogazione Doddo fa presenti numerose criticità che interessano la SS113 a causa degli interventi sulla litoranea, con le conseguenti difficoltà negli spostamenti tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.

«Una situazione -dichiara Doddo- che ha reso detta arteria, importantissima soprattutto per il collegamento tra gli ospedali di Milazzo e Barcellona, di difficile percorrenza proprio per i mezzi di soccorso e determinando così anche una situazione di forte rischio per la salute dei cittadini. Per questo urge provvedere in tempi brevissimi al ripristino del collegamento stabile lungo la strada litoranea tra le città di Milazzo e Barcellona».