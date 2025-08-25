 Colli San Rizzo, "orrenda inciviltà a Messina"

Segnalazione WhatsApp

lunedì 25 Agosto 2025 - 09:00

Le immonde condizioni in cui gli incivili lasciano i Colli San Rizzo dopo avere goduto della loro bellezza

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Facendo trekking sui Colli di San Rizzo purtroppo non si apprezzano solo le meraviglie di questo ambiente con i suoi incantevoli paesaggi, ma anche l’inciviltà dei peloritani, di noi messinesi, che, senza pudore, trattiamo i nostri boschi come la peggiore delle discariche. Gli sforzi dei Forestali, nel mantenere curato questo habitat unico, vengono annullati dai gesti incivili di maleducati. Vi invio foto scattate ieri mattina, domenica 24 agosto, nei pressi di Musolino”.

Purtroppo non è la prima volta che accade. Non è la prima volta che gli incivili deturpano con i loro rifiuti i Colli San Rizzo, che deliziano di bellezza i messinesi. Questa concezione predatoria della natura, priva di ogni minimo rispetto, è intollerabile.

Rifiuti ai Colli San Rizzo

