Colpi letali con la mazza da baseball, condanna per Carbone

Sembrava un incidente invece era un pestaggio mortale per un debito da 20 euro

MESSINA – E’ condanna piena per l’accusa di omicidio preterintenzionale il verdetto di primo grado per Paolo Carbone accusato dell’assassinio di Sergio Romeo, morto l’8 giugno del 2023 all’ospedale di Milazzo dove era arrivato gravemente ferito, denunciando di essere caduto con la bici.

La versione dell’incidente smentita

Una versione a cui i carabinieri non avevano mai creduto, ricostruendo poi una verità diversa: Carbone e l’uomo avevano avuto scontri per futili motivi, un debito di poche decine di euro. L’ultimo era stato fatale per Romeo, colpito a colpi di mazza da baseball dal 57enne di Venetico. Un episodio risalente a due giorni prima della morte di Romeo. A smascherare la tesi dell’incidente sono stati gli investigatori del Reparto operativo speciale che nel luglio 2023 hanno ammanettato Carbone, rintracciandolo a L’Aquila.

La sentenza

Carbone è comparso davanti alla giudice per l’udienza preliminare Tiziana Leanza che lo ha condannato a 13 anni e 4 mesi, pena ridotta rispetto al massimo previsto perché il suo difensore, l’avvocato Alessandro Trovato, ha optato per il rito abbreviato, chiudendo il primo grado in fase preliminare, saltando il dibattimento. Carbone dovrà anche risarcire i familiari della vittima, parti civili con l’avvocato Alessandro Faramo. L’importo del risarcimento sarà stabilito dal giudice civile. L’uomo inoltre dovrà pagare loro le spese del processo, stabilite in circa 2 mila euro, e pagarsi la detenzione in carcere.