Comandante dei vigili a Messina, uno dei 5 candidati decade nel Napoletano

Si tratta dell'ex comandante Maiello. Si attende intanto la scelta del sindaco

MESSINA – Il Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli) ha decretato la decadenza dell’ex comandante della Polizia municipale, Luigi Maiello, da dipendente dell’ente. Lo rendono noto dallo stesso Comune, sottolineando che la decisione è stata presa “dopo aver riscontrato evidenti, gravi e continue irregolarità” (fonte Ansa). Ovviamente il dottor Maiello in caso si difenderà nelle sedi opportune ma che cosa c’entra Messina con questa notizia campana? L’ex comandante è uno dei cinque selezionati, 5 su 38, dalla commissione e ora al vaglio del sindaco Basile per la scelta della nuova guida della polizia municipale a Messina.

La commissione, presieduta dalla segretaria generale Rossana Carrubba, ha scelto il comandante della polizia metropolitana Giovanni Giardina; Salvatore Campagna, comandante di Pace del Mela e Furci Siculo; Luigi Vella, comandante della polizia locale di Chieri: Diego Peruga, comandante della polizia municipale di Caltanissetta; il già citato Luigi Maiello.

Si attende intanto, dopo la bocciatura nei cinque dell’ex comandante Stefano Blasco, il colloquio con il primo cittadino, prima della decisione finale. Ma si attende anche anche il bando per avviare il concorso, con prove fisiche, per 130 poliziotti municipali. 100 a tempo indeterminato e una trentina per tre anni grazie al decreto sicurezza.

Facevano parte della commissione – con presidente Carrubba – come segretaria la dottoressa Daniela Catanoso e come componenti il direttore generale Salvo Puccio e il comandante della polizia municipale dimissionario a Messina, e in forze a Ragusa, Maurizio Cannavò.