Da 38 a 5 per il comando dei vigili: c’è Giardina, escluso Blasco

La commissione a Palazzo Zanca ha fatto le sue scelte. Ecco i nomi

MESSINA – In 15 su 38 hanno rinunciato al colloquio finale. In ogni caso, la commissione, presieduta dalla segretaria generale Rossana Carrubba, ha selezionato i 5 papabili per il ruolo di comandante della polizia municipale. È stato escluso l’ex comandante a Messina Stefano Blasco.

Adesso tocca al sindaco la decisione finale. Si tratta di un incarico a tempo determinato, per tre anni, fino al termine del mandato di Federico Basile.

Della cinquina fanno parte il comandante della polizia metropolitana Giovanni Giardina (nella foto); Salvatore Campagna, comandante di Pace del Mela e Furci Siculo; Luigi Vella, comandante della polizia locale di Chieri: Diego Peruga, comandante della polizia municipale di Caltanissetta; Luigi Maiello, già comandante della Polizia municipale di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Probabile che la scelta sia tra Campagna e Giardina, soprattutto quest’ultimo.

La commissione – con presidente la segretaria generale del Comune Rossana Carrubba, segretaria la dottoressa Daniela Catanoso e come componenti il direttore generale Salvo Puccio e il comandante della polizia municipale dimissionario a Messina, e in forze a Ragusa, Maurizio Cannavò – in ogni caso si è espressa. Una decisione delicata, considerati i problemi di gestione del traffico e la necessità di una riorganizzazione nel territorio, in parallelo con la prevista assunzione a tempo indeterminato di 100 nuovi vigili.

Articoli correlati