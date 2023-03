Combat Show, sul ring del PalaRescifina il messinese Ivan Sidoti - Tempostretto

Nella nona edizione tante esibizioni e due titoli italiani Pro in palio. Sul ring anche Sidoti: "È pronto e darà spettacolo"

MESSINA – Sarà una domenica speciale domani, domenica 5 marzo, al “PalaRescifina”, teatro della nona edizione del “The Combat Show”. Previste esibizioni di giovani esordienti sin dalla mattina e in serata, il Galà con gli amatori, due titoli italiani Pro, un titolo regionale femminile e un “charity match” tra il maestro Francesco Saladino (organizzatore dell’evento) e il campione maltese di pugilato, Dione Galea, le cui “borse” verranno devolute all’associazione “Centro di aiuto alla vita”.

Sul ring il messinese Ivan Sidoti

Il match clou sarà però quello che vedrà di fronte il messinese Ivan Sidoti, 43 anni, campione messinese di sport da combattimento e il siciliano Vincenzo Lentini contendersi il titolo italiano K1 Imac categoria Master 77 kg. Sidoti, nato come karateka nel Kyokushinkai, è stato due volte campione siciliano, otto volte campione italiano, tre volte medaglia di Bronzo Europeo, tre volte campione Mas Oyana Cup, tre volte vincitore in Coppa Italia, campione trofeo internazionale 2010, finalista world team vs Russia Team, unico italiano finalista nel Pro fight Karate. Pro in k1, ha disputato 85 incontri (tra cui 3 titoli italiani ed 1 titolo mondiale) con 52 vittorie di cui 23 per ko 27 sconfitte 2 pari e 1 no contest.

La sua guida è il maestro di Muay Thai, Francesco Buda: “È un’istituzione a Messina e non potevo avere di meglio. Quando si sale sul ring l’obiettivo è vincere, sto bene e sono felice di questo percorso”. Il maestro Buda non ha dubbi: “È pronto e sono sicuro che darà spettacolo. Le sue particolarità sono la versatilità e l’estro combattivo, è un onore allenarlo, ci siamo divertiti ma con tanti sacrifici”.

