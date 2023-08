Come crearsi un "lido privato" a Torre Faro - Tempostretto

La segnalazione. Nelle spiagge libere non possono essere occupati spazi con ombrelloni sdraio o altro. Altrimenti non sono più libere

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei segnalare ciò che troviamo ogni giorno in via Senatore Arena (Torre Faro) all altezza del civico 27 dove c’è uno dei pochi accessi liberi al mare. Sedie e ombrelloni sulla spiaggia, lasciati, probabilmente, dagli abitanti dei residence limitrofi. Tutti i giorni così senza nessun controllo e nessuno fa niente.