Com’è difficile battersi per la civiltà. Ma non bisogna arrendersi

Un cittadino racconta l'ennesimo lancio di spazzatura a Messina. E gli insulti quando si fa notare un comportamento sbagliato

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, sulla passeggiata della riviera Pace, ho seguito una coppia di anziani che camminavano con un sacchetto di spazzatura in mano. Spesso si affacciavano, lato mare, in cerca del punto buono per lanciarli. Li ho seguiti e li ho innervositi. Poi ho detto loro quel che dovevo e naturalmente mi hanno riversato addosso tanti bei complimenti. Povera città nostra!”.

La situazione segnalata dal cittadino è ricorrente a Messina. E spesso, quando si fanno notare comportamenti incivili, le persone reagiscono aggredendo o insultando chi vorrebbe difendere la città da questi scempi. Ma non bisogna arrendersi. Ci vorrà molto tempo ma questa battaglia culturale un giorno sarà vinta.

La foto è di repertorio.