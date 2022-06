Come fa a passare questo bambino? A Messina incivili senza freni - Tempostretto

Un bambino trova la spazzatura degli incivili sul suo cammino. E' un'immagine forte che fa riflettere. Gli incivili non possono averla vinta.

Un lettore, nei giorni scorsi, aveva denunciato un problema al nostro numero WhatsApp 366.8726275. In via Mario Reitano Spadafora i sacchi di immondizia lasciati sul marciapiede dagli incivili rendevano difficoltoso l’ingresso nelle autovetture parcheggiate.

Che messaggio trasmettiamo ai nostri figi?

L’immagine allegata a questo articolo, davvero emblematica e toccante, rende ancora meglio il senso di degrado generato nella via in questione da comportamenti ai quali il comune non riesce a porre rimedio in modo definitvo. Quale messaggio trasmettiamo ai nostri ragazzi? Come evitare che in loro cresca la convinzione che i comportamenti incivili abbiano la meglio sulle regole basilari di una convivenza ordinata?

Bisogna sconfiggere gli incivili

E’ necessario che questa situazione finisca. Coloro che, per un motivo o per l’altro, non vogliono adattarsi al nuovo sistema di conferimento dei rifiuti devono essere individuati e sanzionati in modo esemplare. Solo così sarà chiaro a tutti che le istituzioni pubbliche hanno la forza e la determinazione per tutelare i diritti dei cittadini che si comportano correttamente.