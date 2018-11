Gara per la pubblica illuminazione, c'è un ricorso Alcune zone restano al buio

MESSINA - "Il nuovo milionario appalto, aggiudicato ancora provvisoriamente attraverso i fondi Pon Metro, stenta a decollare a causa della richiesta di sospensiva per vizi di forma nella gara, che minacciano l’avvio del servizio a pieno regime". E' quanto emerso dalla seduta odierna della prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, a cui hanno preso parte anche l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello e il responsabile comunale Salvatore Mondello.

"Sono state discusse - dice ancora Gioveni - tutte le problematiche e i numerosi disservizi emersi nelle ultime settimane in più zone della città rispetto ai quali sono state elencate le varie cause (incidentali o addirittura dovuti ad atti vandalici) non potendo inoltre negare i risultati insoddisfacenti di quest’anno solare dovuti all’inefficienza dei contratti ‘ponte’".

La commissione riaffronterà l'argomento a inizio del nuovo anno. Lunedì prossimo, invece, si parlerà della mancata illuminazione nelle aree ex Iacp.