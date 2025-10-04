Il Comune cede via Cirino. Centro commerciale Zafferia verso l’avvio dei lavori

Ennesimo passaggio burocratico prima dell’inizio delle opere

Poco più di un mese fa il via libera da parte del Consiglio comunale. Ora il Dipartimento Servizi Tributari ha formalizzato l’accertamento di una somma di 50mila 400 euro relativa alla vendita di un tratto stradale dismesso a Zafferia.

L’operazione riguarda la sdemanializzazione e successiva vendita di una porzione di strada nota come “Via Cirino“, di 600 metri quadri. L’area, non più necessaria al demanio pubblico, è stata ceduta a titolo oneroso alla società Centri Commerciali Retail srl.

Il rogito notarile di cessione è stato stipulato il 1° ottobre 2025 e l’incasso è stato immediato: il 30 settembre 2025 (il giorno prima del rogito, in anticipo) il C.C. Retail srl ha trasferito la somma al Comune di Messina.

Passaggio chiave

E’ un passaggio chiave per sbloccare l’avvio dei lavori per l’atteso Centro Commerciale di Zafferia.

La cessione comporta un miglioramento del sistema viario locale perché il progetto del centro commerciale include la realizzazione di uno svincolo autostradale dedicato che, una volta completato, servirà a decongestionare il traffico veicolare sulla SS114 nella zona sud della città (fra Tremestieri e San Filippo).

Il permesso di costruire è stato rilasciato a inizio agosto 2025, dando alla ditta tempo fino al 15 gennaio 2027 per l’avvio dei lavori. Il completamento della sdemanializzazione, però, fa presupporre un inizio dei cantieri in tempi rapidi.