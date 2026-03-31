Comune di Messina, Bernardo Campo nominato vicecommissario

Il dirigente regionale affiancherà Pietro Mattei nella gestione dell'ente fino alle prossime elezioni amministrative
Si rafforza la struttura commissariale a Palazzo Zanca. Il presidente della Regione, Renato Schifani – che detiene attualmente l’interim alle Autonomie Locali – ha ufficializzato la nomina del vicario che sosterrà l’azione del commissario Pietro Mattei.
Il profilo del nuovo vice
L’incarico è stato affidato a Bernardo Campo, 59 anni, figura di consolidata esperienza all’interno dei quadri dirigenziali della Regione Siciliana. Campo non è un volto nuovo nel panorama gestionale dell’isola: già componente del gabinetto dell’Assessorato al Turismo, ricopre attualmente anche il ruolo di commissario della Fondazione Taormina Arte.
La scelta di affiancare un vice all’ex prefetto Mattei arriva in risposta a una specifica istanza avanzata dallo stesso commissario lo scorso 11 marzo. L’ingresso di Campo avviene in un momento di particolare fermento politico; la gestione commissariale è infatti finita recentemente al centro del dibattito elettorale, con diverse sollecitazioni arrivate dal fronte del centrodestra.
Bernardo Campo assumerà le funzioni di vicario, collaborando alla guida amministrativa della città nel delicato passaggio che condurrà Messina alle urne.