Comunità e sacerdoti in preghiera per don Francesco, colpito da emorragia cerebrale - Tempostretto

Il giovane sacerdote messinese, che svolge la sua missione pastorale a Letojanni e Mazzeo, è stato sottoposto ad un delicato intervento

LETOJANNI – “Tutta la comunità ti è accanto in preghiera. Forza padre Francesco!”. A pregare per don Francesco Giacobbe sono in particolare i parrocchiani di Letojanni, dove il sacerdote svolge il suo ministero (congiuntamente alla parrocchia taorminese di Mazzeo), ma non solo. In tanti, dal comprensorio jonico a Messina, la città dalla quale proviene, si sono uniti alla preghiera. Il giovane sacerdote si trova ricoverato al Policlinico di Messina, dove è stato trasportato d’urgenza e sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad una emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono critiche “ma confidiamo nella preghiera, nella sua forte tempra”, è il coro unanime dei fedeli, che chiedono e attendono notizie sulle condizioni di salute del prete. Tanti i messaggi di sostegno a padre Francesco, molti provenienti dai confratelli sacerdoti, che anche attraverso i social chiedono una preghiera speciale.