Conalpa, nasce la sezione di Messina: è stata intitolata a Graziella Campagna

MESSINA – Con il “Percorso della Memoria sui Peloritani” è stato ufficializzato, di fatto, la nascita della sezione del Conalpa di Messina. Il locale gruppo del Coordinamento nazionale alberi e paesaggio ha deciso di intitolare la sezione a Graziella Campagna, vittima innocente di mafia e sulla cui lapide è stato osservato un momento di preghiera e raccoglimento. Il percorso di domenica 13 ottobre si è sviluppato in un trekking di “5+5 km da Musolino a Forte Campone, attraversando un territorio boscato di essenze di castagno, querce, resinose e varie altre specie, avvolte in panorami di indiscutibile bellezza”.

A organizzarlo è stata la Pro Loco Messina Sud, ma hanno partecipato anche gli associati del Presidio Libera Messina “Nino e Ida Agostino” e del Comitato “Addio Pizzo” Messina, oltre alla neonata sezione messinese di Conalpa.

La sezione della provincia di Messina di Conalpa ha eletto presidente Salvatore Maressa. Vicepresidente sarà Angelica Laganà, segretaria Elisa Leonardo e consiglieri Francesco Greco e Grazia D’Angelo.

Il presidente Maressa: “Onorati, impegnati per la verità”

Maressa ha spiegato. “Siamo onorati di avere la presenza di Pietro e Pasquale Campagna, fratelli di Graziella, nonché della Senatrice Barbara Floridia. In mezzo alla bellezza della nostra natura, grazie alla testimonianza della famiglia Campagna, prendiamo consapevolezza di quanto una parte della società abbia riempito il nostro territorio di bruttezza e atrocità e di quanto sia importante lottare per la verità. L’indifesa Graziella è stata uccisa dai suoi sicari e dall’omertà dei tanti. Ancora oggi una parte di società vive nel silenzio assordante, nelle bugie costruite ad arte magari per favorire affari non leciti di ‘compari’, affari che inquinano, che devastano, che mietono vittime”.

E ha concluso: “Cosi per ciò che concerne le problematiche legate all’ambiente, dall’abbattimento indiscriminato degli alberi alle discariche abusive, per citarne alcune, l’impegno di Conalpa Messina non potrà che proseguire sul solco dell’insegnamento della famiglia Campagna: la ricerca della verità, la difesa di chi non può difendersi, la lotta per il giusto”.