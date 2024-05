Concerti al Santuario, a S. Teresa i musicisti dei Berliner Philharmoniker e della Berlin Radio symphony orchestra

Chiusura in grande stile per l'undicesima edizione della prestigiosa stagione concertistica organizzata dall'Associazione Amici della musica "Libera accademia musicale"

S. TERESA – La suggestiva cornice del Santuario di Santa Teresa di Riva ospiterà la serata conclusiva dell’undicesima edizione dei “Concerti al Santuario” domenica 19 maggio alle ore 20. L’evento vedrà la partecipazione del rinomato “Berlin Trio”, composto da musicisti di spicco delle orchestre Berliner Philharmoniker e Berlin radio symphony orchestra: Simone Bernardini al violino, Andreas Willwohl alla viola e Moritz Huemer al violoncello.

Il trio d’archi proporrà al pubblico il celebre Divertimento “Gran Trio” di Mozart K. 563 in mi bemolle maggiore, una delle composizioni più apprezzate del repertorio cameristico. Questo brano, noto per la sua complessità e bellezza, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica classica di ascoltare dal vivo interpreti di tale calibro. La prestigiosa stagione concertistica, organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Libera Accademia Musicale” con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Santa Teresa di Riva, ha preso il via lo scorso 24 marzo con un apprezzato concerto dell’Ensemble di musica antica “La Gioiosa”.

Da allora, una serie di eventi di livello ha animato il Santuario, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più attesi e seguiti della regione. La partecipazione del “Berlin Trio” sottolinea ancora una volta l’eccellenza artistica e la rilevanza dei “Concerti al Santuario”, offrendo al pubblico una chiusura di stagione in grande stile. L’esibizione promette di essere un evento per gli amanti della musica classica e per chi desidera vivere un’esperienza culturale di alto profilo.