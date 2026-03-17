Elezioni Messina 2026, Giulio Fragale dal centrosinistra al fianco di Federico Basile

Il consigliere della quinta municipalità è la new entry di Sud chiama Nord insieme a Beatrice Mellini, imprenditrice messinese

MESSINA – I movimenti d’assestamento delle varie coalizioni in vista delle elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio sembrano essere tutt’altro che vicini alla fine. E così dopo aver accolto (di nuovo) Mirko Cantello e Rosaria Di Ciuccio tra le proprie fila, il candidato sindaco Federico Basile ha ufficializzato l’arrivo di Giulio Fragale. Al suo fianco un’altra new entry, Beatrice Mellini, imprenditrice del territorio.

Fragale nel 2022

Rispetto a Cantello e Di Ciuccio, entrambi consiglieri comunali e provenienti da gruppo misto e Forza Italia, Fragale è consigliere della quinta municipalità ed è stato eletto nel 2022 con il centrosinistra. In quella tornata elettorale, infatti, ha ottenuto 3.765 voti da candidato presidente alla municipalità, superando per un soffio Luca Baldi (sostenuto dal gruppo De Luca, ha ottenuto 3.711 voti). Le liste collegate a Fragale sono state quelle della coalizione di centrosinistra: Pd, Franco De Domenico sindaco, Fragale presidente, Movimento 5 stelle e Coalizione civica per Messina. A vincere fu poi Raffale Verso, con 9.182 voti (il 53,55% delle preferenze), candidato per il centrodestra.

Fragale: “Mai fatto parte del Pd”

Fragale durante la presentazione, rispondendo ai giornalisti presenti, ha però spiegato: “È difficile attribuire la mia figura al Partito democratico. Io sono un soggetto autonomo, fin dall’università. A me piace lavorare dove c’è possibilità di farlo, programmazione e risultati. La prima volta che Federico Basile è venuto a fare visita alla municipalità ho detto una cosa chiara: noi siamo un braccio operativo del Comune. Io mi levo la casacca del partito e lavoro per la città”.

La politica “è attivismo”

E ancora: “Sono stato candidato dalla leadership Navarra-De Domenico, ma non ho mai fatto parte del Pd. La candidatura è stata individuata a pochi giorni dalle elezioni e con grande difficoltà strappammo un secondo posto per una manciata di voti”. Infine ha concluso, parlando del Pd: “Non c’è a Messina una struttura. Noi uscivamo (nel 2022, ndr) da quella scelta. A livello Regionale ci sono state situazioni abbastanza bizzarre che come avete visto ha portato alla definizione della candidatura in modo particolare. Non mi rispecchio in questo modo di fare politica. Per me la politica è attivismo sempre. Io la vivo così e questo è il posto in cui riesco a farlo”.

ScN: “Liste complete a fine mese”

L’ufficialità del passaggio di Fragale, che si candiderà al Consiglio comunale in una delle liste a sostegno di Basile, è stata data durante la consueta conferenza del martedì mattina. In Galleria Vittorio Emanuele, l’ex sindaco Basile, il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e l’ex assessora Liana Cannata hanno presentato un report su quanto fatto sul tema dei “giovani e della parità” per una “città inclusiva”. Un’altra tappa del cammino verso le elezioni del partito di De Luca e Basile, che intanto a fine mese dovrebbe presentare le liste complete. Lo stesso sindaco di Taormina, infatti, ha spiegato in mattinata che alcune liste hanno subito variazioni rispetto alla presentazione dello scorso 9 marzo al Palacultura. E non sono esclusi altri passaggi da una coalizione all’altra.