Concerti di Ateneo nel segno del tango e dell’Ensemble d’archi del Corelli

Stasera nuovo appuntamento per la 36ª Stagione dei concerti all'Università di Messina

Concerti di Ateneo, giovedì 4 giugno “The Golden Age of Tango” con Biscardi, Oteri e l’Ensemble d’Archi del Corelli

Prosegue il programma della 36ª Stagione dei “Concerti di Ateneo”, organizzata dall’Università degli Studi di Messina in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” e con il supporto dell’ERSU — Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Oggi, Giovedì 4 giugno, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Rettorato in Piazza Pugliatti 1, andrà in scena “The Golden Age of Tango”, un concerto dedicato al grande repertorio tanghistico con protagonisti il fisarmonicista Ivano Biscardi, il chitarrista Nicola Oteri e l’Ensemble d’Archi del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

Il programma della serata — ispirato alla celebre frase di Jorge Luis Borges “Il tango è una forma di destino” — attraverserà alcune delle pagine più intense della storia del tango novecentesco. In scaletta figurano brani di Astor Piazzolla, autentico protagonista della serata con lavori quali Melodia en La Minor, Adios Nonino, Oblivion, Fuga y Misterio, Invierno Porteño, Escualo e Libertango. Spazio anche a Tango Pour Claude di Richard Galliano e a Zarathustra, composizione dello stesso Biscardi.

Ivano Biscardi è fisarmonicista, compositore e docente di fama internazionale, titolare della cattedra di Fisarmonica al Conservatorio Corelli dal 2015. Nicola Oteri, chitarrista messinese di solida carriera concertistica, è docente presso lo stesso istituto dal 2016. L’Ensemble d’Archi del Corelli, formato da studenti selezionati e docenti dell’istituzione, rappresenta una delle compagini più rappresentative del Conservatorio messinese.

Il secondo appuntamento in programma è per lunedì 8 giugno, sempre alle ore 21.00 e nella stessa sede, con il soprano D. Schillaci accompagnata al pianoforte da S. Messina.

Tutti i concerti della stagione sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per gli studenti universitari che parteciperanno sono previsti crediti formativi (CFU).

Tito Agazio Lanciano