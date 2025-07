Concerti, Messina pronta al gran finale: Ultimo e Mengoni chiudono la stagione

Un weekend di riposo per lo stadio "Franco Scoglio" che ha già accolto Vasco, Cremonini e Marracash. Sui social è caccia al biglietto per le date sold out

MESSINA – Messina è a metà della stagione dei grandi concerti e si prende un weekend di pausa. Dopo la doppia data di Vasco Rossi, il grande successo di Cesare Cremonini e la straripante energia di Marracash, lo stadio Franco Scoglio aspetta il gran finale. Si tornerà già venerdì prossimo a vivere le emozioni di Ultimo, prima della doppia data di Marco Mengoni, in programma il 24 e il 25 luglio.

Caccia al biglietto per Ultimo

E intanto per il concerto del 18 luglio è caccia al biglietto. Ultimo, che è già stato a Messina nel 2024, ha fatto registrare ancora una volta il sold out allo stadio “Franco Scoglio”, con fan in arrivo da ogni parte della Sicilia, della Calabria e d’Italia. Sui social sono in molti a tentare la sorte alla ricerca di uno o due tagliandi, in qualsiasi settore, ma non è facile.

Lunedì il cartellone “Estate 2025”

Gli eventi a Messina, però, non finiranno. Proprio lunedì 14 il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro, Enzo Caruso e Liana Cannata illustreranno in conferenza stampa il programma di eventi del cartellone “Estate 2025”. Con l’Agosto Messinese in arrivo e la Vara sempre più vicina, c’è curiosità per conoscere quali saranno le attività musicali, artistiche e culturali organizzate dall’amministrazione in città.