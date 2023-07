Concerto di Tiziano Ferro, ecco i bus navetta - Tempostretto

Come muoversi con Atm da e verso il San Filippo

Un servizio di bus navetta potenziato è stato istituito da ATM Messina per la tratta “Zir-Bivio San Filippo”. Capolinea di partenza al Terminal “Zir”, in via Taormina. L’iniziativa consentirà a quanti si recheranno al concerto di Tiziano Ferro di raggiungere lo stadio in tutta comodità.

La navetta sarà a disposizione dell’utenza sin dalle 10 del mattino, il servizio sarà poi ulteriormente potenziato dalle 15 alle 21 e, per permettere un rapido deflusso dal concerto, anche dalle 23 alle 3 di notte.

Aumentate anche le corse del tram, le cui corse saranno attive fino alle 3 del 5 luglio. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle 100.

Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno), si potrà acquistare negli appositi ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MoonetGo e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro.