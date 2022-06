Concerto Vasco Rossi a Messina, Atm attiva servizio navetta per raggiungere lo stadio - Tempostretto

Aumentate anche le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3 del 18 giugno

MESSINA – In occasione del concerto di Vasco Rossi di venerdì 17 giugno 2022, Atm S.p.A. mette a disposizione un servizio navetta per raggiungere facilmente il luogo dell’evento. Con i mezzi Atm si potrà percorrere, in tutta comodità, la tratta “Zir-Bivio San Filippo”. Il servizio sarà messo a disposizione dell’utenza dalle 10 alle 15 con due navette, dalle 15 alle 21 e dalle 23 alle 3 con 15 navette. Aumentate anche le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3 del 18 giugno. Oltre alla navetta dedicata è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle 100 che garantisce oltre 45 corse nella fascia oraria tra le 10 e le 21. I vari mezzi permetteranno il trasporto di circa 15 mila persone verso e dallo stadio San Filippo.

Il biglietto per l’uso della navetta si potrà acquistare negli appositi ticket point alla Stazione centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box Atm e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MyCicero e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro. Il biglietto sarà valido per l’intera giornata e con esso si potrà usufruire sia della navetta andata/ritorno sia delle corse del tram. Tutte le informazioni su servizi ed orari potranno essere consultate nel nostro sito www.atmmessinaspa.it e sulle nostre pagine social.

Indicazioni di viaggio:

Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist a piedi: potrà acquistare l’apposito biglietto al momento dello sbarco e quindi prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo – Via 17c Sacra Famiglia).

Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist in auto: è possibile lasciare l’auto al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram-Museo), acquistare l’apposito biglietto e prendere il tram fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo capolinea – Via 17c Sacra Famiglia);

oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti in Via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale), dove si può acquistare il biglietto, e prendere il tram (fermata Piazza della Repubblica), fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo capolinea – Via 17c Sacra Famiglia).

Per chi arriva con il treno alla stazione ferroviaria o con il traghetto alla stazione marittima: può acquistare l’apposito biglietto, prendere il tram alla fermata Piazza della Repubblica, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo – Via 17c Sacra Famiglia).

Per chi arriva in auto dall’autostrada: uscire a Messina Gazzi, parcheggiare al Capolinea sud (Bonino-Zir), acquistare l’apposito biglietto e prendere la navetta bus per il concerto (Stadio S.Filippo – Via 17c Sacra Famiglia).