Messina, oggi la passeggiata dei Giganti ma senza canti e balli

In segno d'attenzione nei confronti delle vittime del crollo di Pistunina, lo storico evento si svolge in forma sobria. Stasera una commemorazione per i 100 anni della Vara

MESSINA – Una storica Passeggiata dei Giganti, in programma oggi, lunedì 10 agosto, dalle 18 a Messina, che si svolgerà in modo sobrio. I gruppi folklorici “La Madonnina”, “Mata e Grifone”, “I Cariddi”, “Cantustrittu”, “Insieme Siciliano” e “Tarantamè”, “esprimendo la propria vicinanza alla comunità, profondamente colpita dal tragico crollo della palazzina di Pistunina e dalla perdita di vite umane”, hanno deciso di accompagnare i Giganti in forma sobria e rispettosa”. Durante il tragitto non saranno utilizzati strumenti musicali, né saranno eseguiti canti o balli. Saranno impiegati esclusivamente strumenti percussivi, come segno di rispetto e vicinanza alle famiglie coinvolte.

Si comunica inoltre che lo spettacolo di Musica e Cabaret, previsto per stasera alle ore 21.00 in Piazza Fazio a Camaro, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. Il tutto in linea con le scelte dell’amministrazione comunale riguardo all’agosto messinese e alla Vara senza fuochi d’artificio.

100 anni della Vara

Per quanto riguarda le iniziative in programma in Piazza Unione Europea, stasera alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna “Aspettando la Vara”, si svolgerà l’evento commemorativo “La Vara. Cento anni dalla rinascita. 1926-2026”, condotto da Letizia Lucca. La serata sarà dedicata a “La Vara di Messina tra letture, musiche ed emozioni”, con la partecipazione di Gianpiero Cicciò, Carmen Panarello, Daniele Gonciaruk, Alessandra Di Giacomo, Adriana Salemi, Nino Femminò, Filippo Faillace e del mezzosoprano Emy Spadaro.

Nell’atrio di Palazzo Zanca sarà inoltre possibile visitare, fino al 16 agosto, la mostra fotografica “L’allestimento della Vara”, con gli scatti di Placido Giannino. L’esposizione è curata dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Francesco Cancellieri.