Messina, tir rimane incastrato nella zona del Tribunale

Ancora una volta un mezzo pesante rimane bloccato. Sei giorni fa in piazza Lo Sardo. Da qui ore di lavoro per i vigili del fuoco e strada chiusa
MESSINA – Sei giorni fa è successo in piazza Lo Sardo, ex piazza del Popolo. Anche stamattina, intorno alle 11, un tir è rimasto incastrato in centro, nella zona del Tribunale di Messina, dopo aver sbattuto con un’auto posteggiata sulla via Porta Imperiale. Da qui ore di lavoro per i vigili del fuoco, per sbloccare la situazione, e strada chiusa.
La presenza dei tir in città e il porto di Tremestieri
Così il cittadino che ha segnalato il problema: “Che ci fa un mezzo di queste dimensioni in pieno centro storico? Da dove è sbarcato? Non è il primo caso di blocchi alla circolazione di questo tipo e nella stessa zona. Possibile che non si possano prevenire inefficienze di quesro tipo?”.
Qui toccano due temi fondamentali per la qualità della vita dei messinesi: la presenza dei tir a Boccetta e in generale in città, in base alle deroghe all’ordinanza, e la tela di Penelope, o comunque i gravi ritardi, riguardo al porto di Tremestieri.
Russo: “Sui tir ordinanza da rifare”
Sul tema queste le parole del consigliere comunale (oggi capogruppo) del Pd Alessandro Russo lo scorso gennaio: “Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2025 sono state concesse ben 213 deroghe distribuite su 68 giorni, di cui 14 per mancanza di navi e 199 per lunghe attese”.
Secondo l’esponente del Partito democratico, l’architettura dell’ordinanza 488 del 2013, nata per trasferire i Tir a Tremestieri, si è trasformata negli anni in un generale “via libera” al traffico pesante in tutte le direzioni di marcia nel centro urbano, con evidente aggravio dei rischi di sicurezza, di incolumità e di vivibilità dei messinesi.
I numeri della polizia municipale sui tir in centro
A supporto della sua tesi, Russo cita i dati forniti dal Comando della polizia municipale relativi alla scorsa estate. “Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2025 sono state concesse ben 213 deroghe distribuite su 68 giorni, di cui 14 per mancanza di navi e 199 per lunghe attese”. A fronte di questa mole di passaggi in deroga, il consigliere sottolinea come siano stati elevati solo sei verbali per violazione dei divieti.
Il consigliere del Pd evidenzia inoltre una falla nel sistema di sorveglianza: “Le telecamere poste sulla S.S. 114 all’altezza della chiocciola di Tremestieri sono fuori servizio, pertanto non è possibile verificare l’effettiva presenza di condizioni di attesa dei mezzi pesanti che rendano realmente consentibili le deroghe”.
Ma fornire deroghe non significa immagino autorizzare i TIR a transitare ovunque in città.
Almeno io me la immagino così una deroga, ma posso sbagiare.
Ma il controllo della municipale (come sempre..ripeto come sempre) dov’è?
Io vorrei capire Russo e l’opposizione… quando succede qualcosa, un incidente o una situazione paradossale come questa, subito a fare i primi della classe. “Bisogna fare questo”, “Bisogna fare quello!”. Però prima il silenzio, niente. Va tutto bene…
Qualche giorno fa “giuro” di aver visto due vigili urbani che, mentre erano intenti a redarguire giustamente un giovane proprietario di un motorino che aveva parcheggiato il mezzo sul marciapiede viale libertà angolo viale giostra, sono stati affiancati alla fine del nuovo parco fiera da un enorme TIR che proveniva dal centro pronto ad immettersi verso l’ imbarco. Hanno guardato il TIR. Si sono guardati fra di loro ed hanno poi continuato a redarguire il ragazzino. Non era una giornata di esodo mareggia o altro ed il TIR non era un mezzo refrigerato.
È una situazione intollerabile. Non ci sono solo i TIR che entrano o escono dalla Caronte e corrono per io viale delka libertà ed il Boccetta, ma ci sono anche i TIR che consegnano le merci a tutte le ore per il centro della città. Ormai si deve essere sparsa la voce e transitano indisturbati. Basta camminare a piedi in centro per accorgersene. I vigili che fanno? C’è bisogno che ci scappi il morto perché intervengano?
U TIR e i mezzi pesanti circolano indisturbati a Messina. Dalla Caronte e verso la Caronte i mezzi pesanti fanno le corse sul viale della Libertà e sul boccetta. I negozianti e i supermercati si fanno portare le merci i pieno giorno e i TIR così entrano fino a Piazza Cairoli. In tutto questo non si sente una voce dell’amministrazione né un sussulto da parte dei Vigili Urbani. Aspettiamo il morto per intervenire???
L’amministrazione favorisce i privati traghettatori.