Sant'Agata Militello. Riapre il cine-teatro Aurora, già operativo da oggi

Dopo l’ultimo sopralluogo ed il via libera da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riapre oggi il cine-teatro Aurora di Sant’Agata Militello. Già operativo, proporrà la proiezione del cinepanettone “Amici come prima”. Il primo spettacolo è previsto per le 17.30 mentre le successive proiezioni si terranno alle 19.30 e alle 21.30

Nessuna cerimonia d’inaugurazione, per espressa richiesta dell’amministrazione che ha voluto puntare subito sulla riapertura della struttura.

“Ci appariva francamente fuori luogo –spiega il sindaco Bruno Mancuso– procedere con un’altra inaugurazione in pompa magna. Ci siamo impegnati a fondo in questi mesi, anche sollecitando l’impresa per l’esecuzione degli interventi necessari ad ottemperare alle prescrizioni imposte dagli enti preposti -conclude Mancuso– ed oggi anziché pensare alla forma ed alle parate preferiamo badare al concreto. Restituiamo così definitivamente alla comunità santagatese una struttura efficiente e fruibile in piena sicurezza”.