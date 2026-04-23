Condotta idrica danneggiata durante i lavori nel torrente, oggi niente acqua a Mili Marina

Amam al lavoro per il ripristino della tubazione
Questa mattina una ditta esecutrice di lavori appaltati dal Comune di Messina per la sistemazione del Torrente Mili ha irrimediabilmente danneggiato la condotta idrica che rifornisce Mili Marina e costretto alla temporanea interruzione dell’erogazione di acqua nell’area che va dal Ponte di Mili Marina a Mili Canneto.
Per questo, i tecnici di Amam stanno già procedendo per consentire il ripristino della tubazione e della distribuzione, nel minor tempo possibile.
AMAM resta a disposizione dell’utenza per fornire ogni supporto che si richiedesse al numero dedicato 090.3687711.