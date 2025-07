Confedilizia: “Nel turismo extralberghiero norme confuse in Sicilia”

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina

Turismo extralberghiero in Sicilia, norme confuse, diritti compromessi

Con l’emanazione del decreto assessoriale n. 2104 del 25 giugno 2025, la Regione siciliana ha attuato la Legge Regionale n. 6/2025 in materia di strutture turistico-ricettive. Confedilizia esprime forti perplessità su diverse disposizioni del decreto, che introducono limitazioni arbitrarie all’uso della proprietà esclusiva e rischiano di creare nuove fonti di contenzioso nei condomìni

.Attività ricettive in condominio: disposizioni in contrasto con il codice civile

A pagina 10 del D.A., si prevede che per l’avvio di un’attività turistico-ricettiva in appartamenti situati all’interno di condomini, il soggetto interessato debba presentare:

il regolamento condominiale che non vieti lo svolgimento dell’attività;

lo svolgimento dell’attività; in assenza di regolamento, un’attestazione dell’amministratore che dichiari l’assenza di “cause ostative”.

Tale formulazione si pone in evidente contrasto con l’articolato normativo del codice civile e con l’orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui le attività ricettive non possono essere vietate salvo esplicito divieto contenuto in un regolamento condominiale di natura contrattuale, modificabile solo con il consenso unanime di tutti i condomini.

La nozione di “cause ostative” risulta vaga e discrezionale, lasciando spazio a valutazioni soggettive che esulano dalla funzione dell’amministratore. Inoltre, tale dichiarazione non rientra nelle sue attribuzioni legali, esponendolo a responsabilità improprie o a richieste non legittime da parte di singoli condomini o assemblee.

Rischio di compressione del diritto di proprietà

L’effetto pratico della disposizione – sottolinea Confedilizia Messina – è che anche in assenza di un divieto esplicito, l’amministratore o l’assemblea condominiale potrebbero di fatto ostacolare l’attività privata del singolo proprietario, in violazione dei principi costituzionali sulla tutela della proprietà privata e sulla libertà di iniziativa economica.

A pagina 52 del decreto, inoltre, è previsto che i titolari di locazioni turistiche presentino documentazione attestante l’assenza di motivazioni “tecnico/amministrative” ostative o di sentenze passate in giudicato promosse da condomini o dal condominio stesso. Una previsione che alimenta ulteriore incertezza interpretativa.

Requisiti minimi e adeguamenti strutturali: carichi sproporzionati e rischi pratici

Forti criticità emergono anche dall’elenco dei requisiti minimi obbligatori richiesti alle strutture. In particolare, il decreto impone interventi strutturali e standard prestazionali che risultano difficilmente compatibili con le caratteristiche degli immobili situati nei centri storici o in edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della normativa edilizia moderna.

E’ previsto, ad esempio, che non sia richiesto il certificato di abitabilità per gli immobili costruiti prima del 1934 (R.D. n. 1265/1934), ma gli adeguamenti imposti – in tema di impianti, igiene, accessibilità – potrebbero comportare l’obbligo di nuova agibilità, con esiti incerti e costi elevati per i proprietari.

Inoltre, la minuziosa regolamentazione degli arredi, utensili e dimensioni interne delle strutture si traduce in oneri ingiustificati soprattutto per chi gestisce locazioni brevi non imprenditoriali, ledendo il principio di proporzionalità e la libertà economica del cittadino.

Confedilizia ritiene che il D.A. 2104/2025, così come formulato, finisca per penalizzare i proprietari, limitare la libertà economica e introdurre forme surrettizie di autorizzazione condominiale non previste dal nostro ordinamento.

Per Sebastiano Maio, presidente della Federazione regionale Sicilia di Confedilizia e della sede territoriale di Messina l’auspicio è che l’Assessorato regionale al Turismo avvii un confronto tecnico e istituzionale con le associazioni di categoria, al fine di correggere le disposizioni più controverse, garantendo la coerenza con la normativa nazionale e la certezza giuridica necessaria per lo sviluppo del comparto extralberghiero in Sicilia.

Immobili vincolati e contratti di locazione a canone concordato

L’art. 1 della l. n. 431/1998 esclude dal proprio ambito di applicazione gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 (attuale d.lgs. n. 42/2004). E ciò sta a significare che qualora si proceda alla locazione ad uso abitativo di un immobile vincolato valgono solo le regole del codice civile stabilite dagli artt. 1571 e seguenti (con sostanziale libertà delle parti per quanto concerne, per esempio, la durata del contratto oppure il canone di locazione ecc.). Tuttavia lo stesso art. 1, comma 2, lett. a) della l. n.. 431/1998 espressamente prevede che per tali immobili (e per quelli inclusi nelle categorie catastali A1/A8/A9) possano essere stipulati contratti a canone concordato secondo le modalità di cui al successivo art. 2, comma 3. Quindi il proprietario/locatore – negli specifici Comuni – potrebbe ritenere utile proporre al proprio conduttore un contratto a canone concordato per usufruire della cedolare secca al 10% e – indifferentemente da dove sia situato l’immobile locato – dell’Imu ridotta al 75% oltre, nel caso in cui il Comune l’abbia prevista, di un’aliquota Imu ridotta.

Quorum deliberativi e costitutivi in Condominio

Il condominio è un istituto a democrazia perfetta, in cui le deliberazioni adottate dall'assemblea non possono prescindere, per la loro validità, dalla partecipazione di un certo numero di condòmini rappresentativo di un determinato numero di quote, e ciò con riferimento sia ai quorum costitutivi (espressione del numero dei condòmini che devono presenziare alla riunione) sia ai quorum deliberativi (espressione del numero dei presenti che devono concorrere a formare la volontà dell'organo assembleare) previsti dall'art. 1136 cod. civ. Ciò posto – e precisato anche che "quorum" significa "dei quali" e che il termine, comunemente usato in ambito condominiale, è mutuato dalla formula latina "quorum maxima pars", la massima parte dei quali (cfr. Cn genn. 2025) – è bene sempre aver presente in materia che, ai fini dei quorum deliberativi, si considerano condòmini "intervenuti" in assemblea anche i conferenti deleghe, mentre il condomino proprietario di più unità immobiliari è da conteggiarsi in ragione di un intervenuto (cfr. Cass. sent. n. 6671 del 09.12.1988). Con riguardo, invece, ai quorum costitutivi, è da sottolinearsi che essi devono sussistere al momento della costituzione delle assemblee, essendo ininfluente che alcuni condòmini si allontanino nel corso delle stesse, fino anche ad abbattere il quorum necessario per il loro inizio (cfr. Cass. sent. n. 89 del 9.1.1967 e, più recentemente, Cass. ord. 4191 del 15.2.2024). Per un quadro completo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari ad assumere validamente le delibere si veda la Tabella delle maggioranze assembleari consultabile sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it).