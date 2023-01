Confronto con i cittadini sul Piano urbano della mobilità sostenibile a Palazzo Zanca - Tempostretto

Giovedì nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca alla presenza del sindaco Basil

MESSINA – Il Piano urbano della mobilità sostenibile si avvia alla fase finale. Giovedì 19 alle 9,30 e fino alle 13, 30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e del vice ed assessore alla Mobilità urbana, Salvatore Mondello, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza e alla stampa, per un momento di condivisione e confronto in merito alle principali azioni strategiche. Sarà presente anche il team di professionisti della Società Tps pro capogruppo Rti, affidataria della redazione del Piano. All’appuntamento, sono stati invitati a prendere parte autorità militari e civili, rappresentanti di enti istituzionali, degli ordini professionali delle associazioni di categoria e del terzo settore. Nel corso dell’incontro sarà argomentata la stesura del Piano. Il Pums è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio – lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana finalizzato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.