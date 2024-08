“Congratulation Day”, premiati 334 centisti con lode di tutta la provincia: “Orgogliosi di voi”

Il sindaco: "La maturità un traguardo importante"

MESSINA – Sono stati premiati in mattinata al Palacultura i giovani diplomatisi con il massimo dei voti e la lode in tutte le scuole della provincia di Messina. L’evento, il “Congratulation Day”, è stato organizzato dal Comune, dalla Città metropolitana e dall’Ufficio scolastico provinciale. Presente il sindaco Federico Basile, oltre alla segretaria generale dei due enti Rossana Carrubba, gli assessori Liana Cannata e Pietro Currò, e il provveditore Stello Vadalà. I premiati sono stati 334 e hanno ricevuto degli attestati.

L’elogio di Basile

Il sindaco Basile ha spiegato: “Con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del sapere e augurarvi il proseguimento degli studi per continuare a realizzare i vostri sogni con impegno, volontà e determinazione nonchè portare in alto il nome della città di Messina, siamo orgogliosi di consegnarvi questo attestato ‘In riconoscimento dell’eccellente risultato raggiunto per avere conseguito la votazione 100 e lode nel diploma a.s. 2023/2024’, così come recita la menzione. I complimenti vanno a voi centisti con la lode, ma anche a tutti i ragazzi che hanno raggiunto il diploma, poiché la maturità è sempre un traguardo importante della vita, e con questa consapevolezza vi auguro di proseguire il vostro percorso universitario o lavorativo, tenendo sempre presente che dietro il vostro successo c’è il lavoro di un’intera comunità che è costituita dagli amministratori della città, dalla scuola, con insegnanti, studenti, dirigenti e le famiglie che agiscono a sostegno di tutti voi, aiutandovi a completare il vostro percorso formativo e a tirare fuori il meglio delle vostre capacità”.

Nel corso della cerimonia gli interventi dei rappresentanti istituzionali, dal Segretario generale Carrubba, all’assessora Cannata e l’assessore Currò, al provveditore Vadalà, all’unisono hanno portato una breve testimonianza della loro esperienza di maturandi, e nel complimentarsi con i ragazzi per avere dimostrato l’eccellenza di studi negli istituti superiori del territorio comunale e provinciale di Messina hanno affermato “un risultato che premia l’impegno, il lavoro svolto in classe e che fornisce un segnale importante e un incoraggiamento a proseguire il vostro futuro di studi universitari o lavorativo sempre dimostrando massimo impegno”.

A condurre Noemi David

L’evento è stato condotto da Noemi David, articolato in vari momenti, in apertura è stato proiettato un video emozionale di Edoardo Braccini, influencer meglio noto come ‘EdoBraa’ sui social, per trasmettere ai partecipanti un messaggio in cui i valori della perseveranza, della forza e della tenacia rappresentano i pilastri fondamentali per non arrendersi mai e che anche le difficoltà aiutano a crescere, così come le sconfitte fortificano il carattere delle persone. A seguire la premiazione dei centisti, e a concludere la giornata la performance di Angelo Campolo attore, regista e formatore messinese che attraverso l’esperienza del teatro sociale ha inteso veicolare un messaggio motivazionale ai giovani presenti, incentrato sulle esperienze e i programmi educativi e sulle vittorie/sconfitte della vita.