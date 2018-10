La Filcams conferma Lucchesi. Commercio e turismo: aumenta il precariato

Francesco Lucchesi è stato riconfermato segretario generale della Filcams Cgil di Messina. E' l'esito del VII congresso della categoria che rappresenta i lavoratori del commercio, dei servizi, del turismo. Dopo il rinnovo degli organismi sindacali, ai lavori sono intervenuti Fabrizio Russo segretario della Filcams nazionale, Jeff Nonato della Filcams nazionale, Salvo Leonardi segretario della Filcams-Cgil Sicilia, Carmelo Garufi segretario della Cgil Messina.

Nell’ampio dibattito e confronto congressuale delegati ed esponenti del sindacato hanno affrontato le diverse tematiche del comparto. “Un settore – ha detto Lucchesi - in cui negli ultimi anni la precarizzazione è aumentata esponenzialmente”. Nella relazione introduttiva Lucchesi ha evidenziato i dati occupazionali negativi sottolineando come “a Messina si registra il maggior numero di chiusure relative alle attività commerciali”. Diverse le questioni occupazionali che vedono la Filcams impegnata nel territorio, tra cui i continui ritardi degli stipendi per gli addetti nei servizi di pulimento e in altri servizi in appalto unitamente alle azioni per la continuità occupazionale, la battaglia per il mantenimento di importanti attività come quella della refezione scolastica a Messina e la salvaguardia dei posti di lavoro. Tra tutti gli aspetti toccati nella relazione che interessano i lavoratori del comparto, sul fronte del commercio ribadita la grave continua chiusura di punti vendita nel territorio, ultimo quello di Unieuro, e il grave atteggiamento di imprenditori che scaricano i costi di scelte imprenditoriali scellerate sui lavoratori. Nella vigilanza privata evidenziata la mancanza assoluta di controlli con piccole aziende che sconoscono il CCNL di settore, una condizione che determina anche una stortura del mercato, producendo una concorrenza sleale che esclude le aziende sane. Per il settore del turismo Lucchesi ha sottolineato come “la provincia di Messina risulta la principale area di attrattività turistica della Sicilia con circa il 25% del totale delle presenze. E’ necessario che la Regione sostenga l’emersione del lavoro irregolare e la destagionalizzazione”.

“La Filcams rinnova e rilancia il proprio impegno per la salvaguardia occupazionale, l’applicazione dei contratti nazionali di lavoro, per il rispetto delle regole nella grande distribuzione e nella realtà degli appalti, per le prospettive dei lavoratori del turismo”, ha dichiarato Lucchesi.