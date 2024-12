“Connessioni Digitali”, tre eventi per cogliere le opportunità della sfida digitale in Sicilia

Ogni evento presenterà progetti virtuosi e casi studio innovativi in grado di favorire la crescita dei settori produttivi e delle imprese locali

MESSINA – REDAZIONALE – Tre appuntamenti per presentare le opportunità della sfida digitale per le imprese siciliane: è “Connessioni Digitali”, il progetto organizzato da Digitrend e cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive, Iniziativa “Sicilia che piace” 2024 – Capitolo di Bilancio 342525.

Ogni evento presenterà progetti virtuosi e casi studio innovativi, per favorire la crescita dei settori produttivi e delle imprese locali. I protagonisti condivideranno le loro esperienze nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione, in considerazione del ruolo primario che i giornali online svolgono nella promozione delle eccellenze del territorio, sostenendo la brand reputation dell’intera regione.

Il digitale a sostegno dello sviluppo d’impresa

I tre appuntamenti si terranno a Palermo (13 e 20 dicembre) e Messina (19 dicembre): serviranno a comprendere come utilizzare le tecnologie della comunicazione e digitali per migliorare la propria competitività, attraverso esempi e testimonianze concrete, con particolare riferimento a tre Ambiti della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente S3 Sicilia (Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile; Agroalimentare; Turismo, Cultura e Beni Culturali).

Saranno preziose occasioni di confronto per comprendere come ottimizzare l’utilizzo delle nuove tecnologie, raggiungere nuovi target anche al di fuori delle Sicilia, creare reputazione attorno ad eventi e brand, ottenere velocemente risultati misurabili, rafforzare e amplificare lo storytelling e generare lead e vendite.

Appuntamenti a Palermo e a Messina

Venerdì 13 dicembre l’evento si terrà a Palermo alle ore 16 presso Innovation Island (via Pietro Nenni, 28) e tratterà tematiche inerenti alle tecnologie e i modelli organizzativi per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

Giovedì 19 dicembre a Messina, alle ore 10,30 presso la Sala Consulta della Camera di Commercio (piazza Felice Cavallotti, 3), forum organizzato in partnership con il giornale online Tempostretto.it e con la Camera di Commercio di Messina. Gli argomenti trattati accresceranno le competenze delle imprese siciliane sull’uso dello storytelling e delle tecnologie digitali per migliorare la propria competitività e valorizzare le eccellenze territoriali. Saranno importanti a questo proposito i previsti contributi di professori universitari, di esperti del settore e di rappresentanti di organizzazioni di categoria. Le testimonianze di imprese di successo offriranno esempi concreti di innovazione e sostenibilità attraverso le ICT. I protagonisti condivideranno le loro esperienze e best practices nell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle piattaforme digitali, come i giornali online, per costruire una solida brand reputation e promuovere la biodiversità regionale, in un confronto aperto.

Venerdì 20 dicembre si torna a Palermo, presso BlogSicilia (via Castellana Bandiera 4/a), con un appuntamento dedicato all’ecosistema digitale del turismo e della promozione del territorio regionale e alle soluzioni più innovative. Per partecipare agli eventi e per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito www.informazionesicilia.it.