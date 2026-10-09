Consegnati i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali di Castanea e Salice

Gli interventi prevedono il rifacimento del manto in alcuni tratti, l'installazione di nuovi guardrail e la pulizia dei canali di deflusso delle acque

MESSINA – Al via i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade provinciali 50 di Castanea delle Furie e 51 di Salice. Gli interventi prevedono la scarifica e la successiva bitumatura del manto stradale, l’installazione di nuovi guardrail, la pulizia dei canali per il deflusso delle acque meteoriche, il consolidamento e la messa in sicurezza dei versanti. La consegna dei lavori è stata formalizzata dal direttore dei lavori Gaetano Maggioloti, alla presenza della consigliera della Città metropolitana Daniela Zirilli e della consigliera comunale di Messina Antonella Feminó.



“Stiamo procedendo con una programmazione degli interventi – ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile – che tiene conto delle condizioni della rete viaria e delle situazioni che richiedono maggiore attenzione. Dopo la SP 50 e la SP 51, nelle prossime settimane partiranno altri lavori sulle strade provinciali ricadenti nel territorio di Messina”. Le attività sono coordinate dalla Direzione Viabilità della Città metropolitana, guidata dal dirigente Biagio Privitera, mentre il ruolo di responsabile unico del procedimento è affidato a Carmelo Costanzo Chiattilla.