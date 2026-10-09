 Oscar della Nautica, Cantieri Palumbo tra le eccellenze italiane dell'economia del mare

Oscar della Nautica, Cantieri Palumbo tra le eccellenze italiane dell’economia del mare

Redazione

Oscar della Nautica, Cantieri Palumbo tra le eccellenze italiane dell’economia del mare

venerdì 09 Ottobre 2026 - 08:00

All'evento giunto alla terza edizione

“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che premia la dedizione con la quale ci impegniamo ogni giorno per rendere i nostri cantieri sempre più moderni e competitivi”. Queste le parole di Antonio Palumbo, presidente del Gruppo, in merito al Premio assegnato dalla rivista di settore Ship2Shore al Gruppo Palumbo, nel corso della terza edizione degli ‘Oscar italiani dei trasporti” dedicati ad aziende, professionisti ed enti, italiani e stranieri, che si sono distinti nel 2026 nell’economia del mare.

La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato il Gruppo Palumbo come il migliore nella categoria “Evolution” ovvero per il suo percorso di crescita, espansione ed internazionalizzazione.

“Nel corso di quasi sessant’anni di storia abbiamo lavorato per far del nostro Gruppo un leader in un settore nel quale la nostra Nazione vanta eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Lo abbiamo fatto con uno sguardo sempre rivolto alla ricerca, all’innovazione e alla crescita nel rispetto dell’ambiente e senza mai accontentarci dei risultati ottenuti” conclude il presidente Palumbo.

Il premio è stato ritirato dal nipote del presidente, Antonio Palumbo Jr., a testimonianza dell’evoluzione dell’azienda e a simboleggiare un significativo passaggio di testimone, proiettato verso il futuro e animato da un rinnovato spirito imprenditoriale, con lo sguardo già rivolto alle nuove sfide che attendono il Gruppo.

All’evento che si è tenuto al teatro Carlo Felice di Genova, lunedì scorso, e al quale ha preso parte il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi, erano presenti le principali aziende del settore non solo italiane ma provenienti da Monaco, San Marino, Svizzera, Grecia, Albania, Malta, Turchia, Spagna, Belgio, Turkmenistan, Cina, Giappone.

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