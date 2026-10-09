 Basket 3x3, proposto il "I Memorial Vittorio Tracuzzi" all'Agorà dello Stretto

Basket 3×3, proposto il “I Memorial Vittorio Tracuzzi” all’Agorà dello Stretto

Simone Milioti

Basket 3×3, proposto il “I Memorial Vittorio Tracuzzi” all’Agorà dello Stretto

venerdì 09 Ottobre 2026 - 07:00

Il IV quartiere è favorevole alla proposta della Basket School Messina per ricordare Vittorio Tracuzzi il 21 ottobre nel quarantesimo anno della scomparsa

MESSINA – La città di Messina e in particolar modo gli appassionati di pallacanestro potrebbero presto ricordare Vittorio Tracuzzi giocando a basket. Da tempo la III Commissione Consiliare pensava ad un evento per ricordare la memoria di Tracuzzi, la Basket School Messina ha promosso l’idea di un torneo 3×3 nel nuovo campo dell’Agorà dello Stretto da poco riqualificata e il IV quartiere, nella seduta del 30 settembre del consiglio circoscrizionale ha dato parere favorevole passando la palla al sindaco.

Si pensa al prossimo 21 ottobre, compatibilmente con i tempi organizzativi e la disponibilità dell’area, proprio quando ricadrebbe il quarantesimo anniversario della scomparsa avvenuta il 21 ottobre 1986. La manifestazione dovrebbe coinvolgere la categoria Senior e le giovanili Under 18, Under 16 e Under 14. Inoltre viene richiesta anche particolare attenzione ai principi di inclusione e accessibilità nello sport, attraverso la previsione, ove possibile, di attività di basket inclusivo, dimostrazioni o altre iniziative sportive accessibili alle persone con disabilità, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi competenti.

Vittorio Tracuzzi, chi era

Vittorio Tracuzzi è una figura di particolare rilievo nella storia della pallacanestro italiana e legata alla tradizione sportiva della città di Messina in quanto nato a San Filippo del Mela. Tracuzzi ha ricoperto nel corso della propria carriera i ruoli di giocatore, allenatore e commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro, contribuendo alla crescita e alla diffusione della disciplina, nel panorama cestistico nazionale è stato riconosciuto anche attraverso il suo inserimento nella Italia Basket Hall of Fame.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”
Ponte sullo Stretto, Ciucci a Messina: “Presto il Cipess, gli espropri saranno graduali” VIDEO
Operazione maquillage alla Regione. Giunta si blinda e annuncia ddl anti corruzione
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED