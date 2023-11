Consegnati i locali del "Don Bosco" all'Istituto nautico, il sindaco: "Giornata storica" - Tempostretto

Soluzione di emergenza in attesa di mettere in sicurezza i plessi, anche grazie al Pnrr

MESSINA – “Giornata storica per il Caio Duilio… Dopo 20 anni si chiude un capitolo con la consegna all’istituto Nautico dei locali del Don Bosco, che ospiteranno la scuola fino alla costruzione del nuovo plesso, affinché ogni istituto possa avere la propria casa”. Sono le dichiarazione del sindaco, Federico Basile, che questa mattina ha consegnato i nuovi locali all’istituto superiore, distanti dall’altra sede dello stesso Caio Duilio, ma che consente di far fronte alla situazione venutasi a determinare nell’attesa di rendere i plessi scolastici sicuri, anche grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quella dei locali del Don Bosco è una soluzione di emergenza che comporterà certamente un impegno maggiore per garantire una adeguata presenza e di gestione di due sedi, come dicevamo prima, non vicine tra loro.